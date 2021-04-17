Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах

В субботу, 17 апреля, Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы нашли доказательства, подтверждающие причастность России к взрывам в Врбетицах. В связи с этим полиция Чехии разыскивает двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова. Осенью 2014 года, когда произошла авария, они, предположительно, находились в Чехии.

Полиция опубликовала их фотографии. На них те же мужчины, которые подозреваются в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

«Если кто-то видел этих людей или знает что-либо об их передвижениях и деятельности в Чешской Республике, сообщите об этом по тел.: 241 768 649 (оперативный центр NCOZ) или в обычные рабочие часы по тел.: 974 760 530 (Оломоуцкий филиал NCOZ) », — Ярослав Ибехей, представитель Национального центра по борьбе с Организованной преступностью.