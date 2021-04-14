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Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

420on.cz 447
Министр внутренних дел Ян Гамачек, который сейчас временно возглавляет чешский МИД, объявил о своем намерении вылететь в Москву в понедельник, 19 апреля. Гамачек хочет провести с российской стороной переговоры о возможных поставках вакцины Sputnik V.
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

После отставки министра иностранных дел Томаша Петршичека глава МВД выразил желание, чтобы Чехия подготовилась к быстрой закупке российской вакцины. Однако он предупредил, что без одобрения EMA Чехия не будет делать прививки российской вакциной. 

Гамачек также заявил, что готов купить вакцину AstraZeneca у властей Дании, которая не планирует использовать препарат этой компании для вакцинации.

«Я лечу в Москву в понедельник, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам, — сказал Гамачек. — Мы ищем вакцины по всему миру и готовы покупать AstraZeneca в Дании». 

Послу Чешской Республики в Копенгагене поручено немедленно связаться с датскими властями и объявить о заинтересованности Чешской Республики в закупке всех вакцин AstraZeneca.

Датские органы здравоохранения окончательно отказались от AstraZeneca в середине марта, потому что у нескольких человек после вакцинации образовались опасные тромбы. Дания — первая страна, официально отказавшаяся от вакцины AstraZeneca.

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Источник: idnes.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Россия Чехия вакцинация коронавирус прививки
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