Австрия и Словения помогут Чешской Республике с вакцинами против covid-19

ЕС обещал предоставить Чешской Республике 240 000 доз вакцины Pfizer / Biontech, это именно то количество, которое соответствует первоначальным требованиям. Австрия, которая также жаловалась на несправедливость распределения вакцин, не получит ни одной дополнительной дозы из “пакета солидарности” то есть из 2 854 654 доз, которые предназначены для стран, оказавшихся в тяжелом положении из-за нехватки вакцин. Австрии достанется 198 815 доз. Тем не менее, страна решила помочь Чешской Республике и попытаться исправить механизмы ЕС.
«Отсутствие солидарности по отношению к Чешской Республике совершенно непостижимо», — заявили в администрации Вены. По данным администрации, Чехии будут помогать и другие страны Евросоюза.
«Мы окажем Чешской Республике билатеральную поддержку, и нам кажется очень полезным то, что мы услышали от других европейских стран — они хотят сделать то же самое», — сказал Курц.
Словения предложила Чешской Республике дополнительную помощь с вакцинами, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в Twitter. По его словам, Любляна предлагает поделиться 10 тысячами доз вакцины.
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