Чехия потеряла десятки тысяч доз вакцины против covid-19

Результатом переговоров послов о распределении дополнительных десяти миллионов вакцин против COVID-19 между странами ЕС стало поражение канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и главы правительства Словении Янеза Янши. Об этом пишет портал Politico. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, система распределения вакцин не является солидарной.

Три страны отказались присоединиться к плану страны-председателя ЕС Португалии по оказанию помощи странам, столкнувшимся с серьезной нехваткой вакцин. Согласно серверу Politico, Бабиш потерял больше всего — он лишил страну десятков тысяч дополнительных доз из-за своего отношения. Изначально Чехия принадлежала к группе стран, которые имеют право на дополнительную помощь.

В четверг вечером португальское председательство объявило, что 19 стран-членов ЕС получат свою часть из 6,6 миллиона доз вакцины. Это страны, которые отказались от части своих льгот в пользу Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Словакии. Что касается этих пяти стран, то в дополнение к своей части от общего числа вакцин, они получат дополнительную помощь — 2 854 654 дозы будут распределены между ними.

Австрия, Чехия и Словения получат только свою часть из общего числа вакцин. Чехии достанется 239 000 доз.

Португалия, председательствующая в ЕС, первоначально предлагала зарезервировать три миллиона вакцин для шести наиболее нуждающихся стран, а именно для Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Чехии. Остальные семь миллионов доз планировалось распределить по населению между всеми 27 членами ЕС. Но этот план не понравился Праге, Вене и Любляне.

Причины, по которым Прага отказалась присоединиться, неясны, пишет Politico. По-видимому, она ошибочно полагала, что сработает тактика канцлера Курца, который говорил о том, что вакцины распределяются в ЕС несправедливо, и изначально хотел получить больше вакцин, чем полагалось Австрии (по численности населения). Для Австрии и Словении этот план сработал, они действительно получили чуть больше вакцин. Чешская Республика могла получить около 140 000 доз вакцины из «пакета солидарности». Отказ присоединиться к нему привел к потере 70 000 доз, пишет Politico.

«Бабиш настаивает на том, что он нетрадиционный политик», — прокомментировал действия премьер-министра дипломат, имя которого не указано. «Сложно сказать, что произошло во время переговоров», — добавил он.

Другой чешский дипломат утверждает, что неправильно думать, будто Прага слепо придерживается тактики Курца. Он считает, что потеря вакцин для Чехии — это возможность направить их тем странам, которым они действительно необходимы.

«Мы все призываем к солидарности, но не все ее получили. В конце концов, вакцины, которые не достанутся нам, могут оказаться у кого-то, кому они нужны больше», — попытался объяснить он.

В первом квартале страны ЕС получили более 90 миллионов доз вакцины против COVID-19. Это значительно меньше, чем ожидалось. Перебои в поставках связаны с вакциной от AstraZeneca. Совместно закупаемые вакцины делятся между странами по числу жителей. Однако, если некоторые страны не проявляют интереса к своей части вакцин, другие страны могут ее купить. Таким образом возникает неравенство, которое подвергалось критике со стороны Австрии и Чешской Республики.