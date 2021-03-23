Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу

Палата депутатов обсудит очередное продление чрезвычайного положения в Чехии в пятницу. Правительственные партии ČSSD и ANO будут просить о продлении ЧП до 27 апреля. Оппозиция уже выступила против этого предложения.

Палата депутатов соберется в пятницу в 10:30 утра для очередного обсуждения ситуации в стране. Большинство правительственных ограничений, действующих сейчас, связаны с режимом чрезвычайного положения. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в понедельник, что как минимум до Пасхи необходимо соблюдать строгие меры, включая запрет на поездки между округами. Чрезвычайное положение необходимо для ограничения передвижения людей — закона о пандемии или закона об охране здоровья населения недостаточно. Чрезвычайное положение в Чехии действует непрерывно с 5 октября 2020 года.

Депутаты правительственной партии ČSSD поддержат продление чрезвычайного положения на 30 дней, но они также готовы поддержать компромиссное продление на более короткий срок. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя партии Ондржей Веселы. По его словам, если эпидемия продолжит замедляться, целью может стать возвращение детей в школу со второй половины апреля и открытие магазинов и предприятий в сфере услуг в мае.

Председатель KSČM заявил сегодня, что позиция партии по поводу дальнейшего продления чрезвычайного положения, вероятно, будет отрицательной. По его словам, до четверга партия обсудит ситуацию с представителями регионов.

Коалиция SPOLU, состоящая из оппозиционных партий ODS, TOP 09 и Народной партии, объявила сегодня, что не поддержит продление ЧП. Коалиция призвала кабинет министров принять и реализовать план ослабления ограничений, который оппозиция недавно представила общественности.

Согласно плану, ограничения на свободное передвижение должны быть сняты с 29 марта, а школы должны открыться с 12 апреля.

SPD тоже не поддержит дальнейшего продления чрезвычайного положения в Чехии. Партия Piráti еще не решила, как голосовать. Они хотят встретиться с премьер-министром Андреем Бабишем, министром здравоохранения и другими членами правительства. Председатель партии Иван Бартош заявил сегодня журналистам, что поддерживает рациональную форму мер против распространения covid-19. В качестве приоритетных шагов он назвал возвращение детей в школу или решение вопроса о компенсации предпринимателям.

Движение мэров и независимых депутатов (STAN) настаивает на том, чтобы чрезвычайное положение не продлевалось, об этом сказал председатель STAN Вит Ракушан. По его мнению, запрет на передвижение между округами должен быть скорректирован так, чтобы люди могли ездить в свои загородные дома. И Piráti, и STAN считают, что вопрос открытия школ следует решать на региональном уровне.

После заседания правительства в понедельник Гамачек и Блатны объявили, что полицейские, помимо перемещения между районами, будут проверять и соблюдение карантина и изоляции. Однако сегодня в Твиттере представители полиции заявили, что все еще ждут четко сформулированных указаний от Минздрава.

Минздрав должен уточнить порядок защиты сотрудников полиции, контактирующих с инфицированными. Кроме того, полиция ожидает заключения от Управления по защите персональных данных относительно передачи информации о людях, находящихся на карантине. По данным Министерства труда и социальных дел, более 71 900 человек были помещены в карантин за первые три недели марта, и в итоге почти 66 400 человек были изолированы.

В последние дни ежедневный рост числа случаев заболевания COVID-19 неуклонно замедляется, а темпы вакцинации ускоряются. На данный момент более миллиона человек в Чешской Республике получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, и более 371 000 человек уже получили обе необходимые дозы.

За время эпидемии в Чехии зафиксировали более 25 000 смертей от covid-19. В стране самый высокий показатель смертности во всем Европейском Союзе — 230 человек на 100 000 жителей. Чешская Республика уступает только Сан-Марино, где на 100 000 жителей приходится 233 случая смерти.

Чешское правительство заказало у Европейской комиссии только 81,1% вакцин против COVID-19 от общего числа возможных поставок. В Чехии есть вакцины для вакцинации 44% взрослого населения, которые планируется использовать до конца июня. Премьер-министр Блатны объявил сегодня, что Чехия уже одобрила увеличение заказов на вакцины на восемь миллионов доз — до 26 миллионов.