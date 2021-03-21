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Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V

Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V

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По словам бывшего министра здравоохранения и нынешнего советника президента Романа Примулы, нет смысла начинать вакцинацию в Чехии неутвержденной в Европе российской вакциной Sputnik V. Об этом он заявил в воскресных теледебатах. Президент Чехии Милош Земан настаивает на увольнении министра здравоохранения Яна Блатны из-за ситуации с русской вакциной.
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V

Примула считает, что в нынешней ситуации Чехия не нуждается в Спутник V. «Это нам просто не поможет. Чисто технически это имело смысл месяц назад. Если сроки смещаются еще на месяц, то в этом нет никакого смысла, потому что у нас будут другие вакцины», — сказал эпидемиолог Примула.

Незадолго до этого он говорил о том, что чешским ученым больше не нужно изучать вакцину и готовить отчет правительству или рекомендации по ее применению. Если раньше речь шла о том, чтобы Чехия получила вакцину до ее утверждения в Европейском агентстве лекарственных средств(EMA), то теперь, как только EMA одобрит препарат, ЧР и так  будет в очереди на поставку.

Земан настаивает на увольнении министра здравоохранения Яна Блатны и главы Государственного института по контролю за лекарствами (SÚKL) Ирены Сторовой именно из-за их отказа утвердить Спутник V, о поставке которого президент Чехии пытается договориться с Россией, используя свои дружеские контакты.

Петр Смейкал, главный эпидемиолог IKEM и руководитель недавно созданной Междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям (MeSES) при Министерстве здравоохранения, придерживается того же мнения, что и Примула.

«В ситуации, когда у нас нет никаких вакцин, я был бы за. Теперь я однозначно на стороне тех, кто задается вопросом о целесообразности использования неутвержденной вакцины, когда нет чрезвычайной потребности. Но я не говорю, что она плохая», — сказал Смейкал на телевидении Prima.

Смейкал высказался также по поводу неоднозначности ситуации в связи с подачей заявки на регистрацию российской вакцины в EMA. Поскольку недавно появилась противоречивая информация о том, подавал ли вообще производитель заявку. Как объясняет Смейкал, на его точку зрения отчасти повлиял исторический опыт России, действия которой почти во всем имеют политический подтекст.

 

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Источник: novinky.cz
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коронавирус пандемия Чехия вакцинация
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