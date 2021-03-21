Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V

По словам бывшего министра здравоохранения и нынешнего советника президента Романа Примулы, нет смысла начинать вакцинацию в Чехии неутвержденной в Европе российской вакциной Sputnik V. Об этом он заявил в воскресных теледебатах. Президент Чехии Милош Земан настаивает на увольнении министра здравоохранения Яна Блатны из-за ситуации с русской вакциной.

Примула считает, что в нынешней ситуации Чехия не нуждается в Спутник V. «Это нам просто не поможет. Чисто технически это имело смысл месяц назад. Если сроки смещаются еще на месяц, то в этом нет никакого смысла, потому что у нас будут другие вакцины», — сказал эпидемиолог Примула.

Незадолго до этого он говорил о том, что чешским ученым больше не нужно изучать вакцину и готовить отчет правительству или рекомендации по ее применению. Если раньше речь шла о том, чтобы Чехия получила вакцину до ее утверждения в Европейском агентстве лекарственных средств(EMA), то теперь, как только EMA одобрит препарат, ЧР и так будет в очереди на поставку.

Земан настаивает на увольнении министра здравоохранения Яна Блатны и главы Государственного института по контролю за лекарствами (SÚKL) Ирены Сторовой именно из-за их отказа утвердить Спутник V, о поставке которого президент Чехии пытается договориться с Россией, используя свои дружеские контакты.

Петр Смейкал, главный эпидемиолог IKEM и руководитель недавно созданной Междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям (MeSES) при Министерстве здравоохранения, придерживается того же мнения, что и Примула.

«В ситуации, когда у нас нет никаких вакцин, я был бы за. Теперь я однозначно на стороне тех, кто задается вопросом о целесообразности использования неутвержденной вакцины, когда нет чрезвычайной потребности. Но я не говорю, что она плохая», — сказал Смейкал на телевидении Prima.

Смейкал высказался также по поводу неоднозначности ситуации в связи с подачей заявки на регистрацию российской вакцины в EMA. Поскольку недавно появилась противоречивая информация о том, подавал ли вообще производитель заявку. Как объясняет Смейкал, на его точку зрения отчасти повлиял исторический опыт России, действия которой почти во всем имеют политический подтекст.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.