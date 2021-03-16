Политики Чехии создали платформу «Друзья свободной России»

Неформальная платформа «Друзья свободной России» будет оказывать поддержку гражданским инициативам, связанным с демократизацией российского общества. К платформе присоединились более 10 депутатов чешского парламента и 8 сенаторов.

Фото: Věra Luptáková, Český rozhlas

Одна из основательниц платформы Хелена Лангшадлова (TOP 09), сообщила что движение создано в ответ на растущую агрессию при управлении страной президентом Владимиром Путиным.

«Некоторые из наших недавних заявлений могут выглядеть так, будто мы настроены против России, но мы заверяем, что это не так. Мы глубоко уважаем прошлое России, ее культуру и граждан, которые мыслят демократически», — сказала она. По ее словам, платформа хочет подтолкнуть к «более пластичной» дискуссии о текущих событиях в России и проблемах страны.

Участники платформы будут поддерживать гражданские инициативы, борющиеся за демократизацию России. «Недемократическая Россия также угрожает нашей демократии», — сказала Лангшадлова.

«Чем меньше свободы в России, тем больше опасность для Европы и соседних стран», — отметил сенатор Марек Гилшер. — Демократические течения в РФ нуждаются в поддержке. Это абсолютно в наших интересах. Они борются за свою свободу, а значит и за нашу».

На следующей неделе участники платформы планируют провести совместное мероприятие с аналогичной группой на уровне Европейского парламента.

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Источник: ceskenoviny.cz