Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей

В февральской избирательной модели, подготовленной агентством Kantar CZ, движение ANO впервые с 2014 года оказалось на втором месте — за него, согласно прогнозу, проголосуют 22% людей. Первую строчку занимает коалиция партий Piráti и STAN (34%).

Фото: HN – Jakub Plíhal

8 и 9 октября 2021 года состоятся выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики. Социологические опросы, проведенные в мае 2020 года, показали, что избиратели отдают предпочтение движению ANO во главе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Однако за весь 2020 год в период пандемии коронавируса ANO потеряло значительную часть своей поддержки. Зато Česká pirátská strana и партия STAN укрепили свои позиции.

Данные для последней избирательной модели выборов сотрудники агентства Kantar CZ собирали с середины февраля по 5 марта. Таким образом частично был включен период, когда правительство объявило о новых, более строгих противоэпидемических мерах, включая ограничения на передвижение между областями республики и полное закрытие школ.

Движение ANO давно сохраняет лидирующие позиции в электоральных моделях Kantar CZ. В марте прошлого года за эту партию готовы были голосовать около 35% избирателей, однако с этого времени уровень поддержки ANO постоянно снижается.

Если сравнивать отдельные политические движения, то за партию Piráti сейчас бы проголосовали 22% избирателей, за ANO — 20,5%. По сравнению с предыдущим исследованием, позиция партии Piráti улучшилась всего на 1%, а число потенциальных избирателей ANO сократилось на 5,5%. В текущей модели движение STAN находится на третьем месте с показателем в 13% голосов, за SPD готовы проголосовать 10,5%, за ODS — 9,5%. Примерно по 5% голосов получили бы партии TOP 09, KSČM, ČSSD и KDU-ČSL и другие.

Однако ожидается, что некоторые партии будут участвовать в осенних выборах в составе коалиции, поэтому агентство Kantar CZ подготовило соответствующую избирательную модель. В этом случае коалиция партий Piráti и STAN наберет 34% голосов, движение ANO — 22%, а коалиция SPOLU (партии ODS, KDU-ČSL, TOP 09) — 17,5% голосов. Доля SPD составила бы 11%, а KSČM, ČSSD и остальные партии набрали бы не более 5% голосов.

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Источник: ceskatelevize.cz