В правительстве Чехии не знают, что будет после 21 марта. По словам Гавличека, магазины не откроются до Пасхи

В кабинете министров Чехии не знают, что будет после 21 марта. Мера, ограничивающая поездки между округами, вероятно, не перестанет действовать.

«В правилах передвижения людей может быть небольшое послабление», — отметил заместитель премьер-министра Карел Гавличек. Однако, по его словам, до Пасхи не планируется открытие магазинов и заведений.

«Сегодня мы не можем сказать, перестанет ли действовать локдаун между округами. Мы все боремся за то, чтобы это произошло», — сказал Гавличек в дискуссии с главой ODS Петром Фиала. По словам вице-премьера, министр здравоохранения Ян Блатны считает, что после 21 марта «личный» локдаун не будет таким строгим.

Гавличек добавил, что сейчас не время представлять конкретные шаги правительства в области снятия противоэпидемических ограничений . С этим высказыванием не согласился Фиала, глава Гражданских демократов: «Я убежден, что у правительства должны быть сценарии, по которым можно работать. Положение людей отчаянное, им морально очень трудно вынести ситуацию».

«Мы не можем давать ложную надежду», — ответил на это Гавличек.

По словам вице-премьера, нынешние меры против коронавируса работают. «Скорее всего, сейчас цифры начнут расти, потому что мы начали тестирование в компаниях. Люди начнут ходить на ПЦР-тесты», — сказал Гавличек.

Правительство Чехии на этой неделе обсудит возможность более частого тестирования в компаниях, сотрудники смогут проходить антигенное тестирование два раза в неделю. Кроме того, вероятно, тестирование будет проводиться и в компаниях с 10-50 сотрудниками.

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Источник: novinky.cz