Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии

После трехнедельного локдауна и окончания чрезвычайного положения 29 марта в Чехии могли бы начать работу отдельные магазины розничной торговли и заведения из сферы услуг. Это следует из плана возвращения к нормальной жизни, который представили председатель ODS Петр Фиала, глава KDU-ČSL Мариан Юречка и председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова.

Фото: ČTK

«Мы придумали план, чтобы дать людям надежду. Эта страна не заслуживает политиков, которые не знают, что будет через три недели», — сказал Юречка.

План, составленный коалицией трех партий Spolu, также предусматривает, что при оптимистичном сценарии ученики первого и второго классов начальной школы, а также последних классов начальной и средней школы могут вернуться к очному обучению 29 марта.

«Нужно делать тесты, прививки, люди должны быть уверены, что, если они будут следовать ограничениям, появится надежда», — сказал Фиала. По его мнению, людям нужно рассказывать, как будет выглядеть их возвращение к нормальной жизни.

Глава депутатов ТОП-09 Властимил Валек заявил, что обсуждает представленный план с экспертами — деканом медицинского факультета Остравского университета Растиславом Мадарем и доктором Марианом Гайдухом, который отвечал за массовое тестирования на covid-19 по всей стране.

В интервью CNN Prima News 10 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что действующий локдаун будет действительно последним, а ограничения на передвижение людей будут сняты в конце марта.

«Я твердо надеюсь, что после Пасхи наступит время, когда мы сможем назвать сроки возвращения детей в школу, когда они снова начнут заниматься спортом. А пока надо очень быстро проводить вакцинацию», — сказал Бабиш.

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Источник: idnes.cz