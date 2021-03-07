Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.32
USD
22.09
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 0 °C
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов

Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов

420on 564 0
В воскресенье на Староместской площади состоялась акция протеста, которую организовала инициатива«Chcípl pes». Количество участников превышало установленные нормы.
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов

Участники собрались на Староместской площади, потом несколько сотен протестующих двинулись в сторону Влтавы. Затем они перешли Карлов мост и отправились на Петршин, после этого снова вернулись на Староместскую площадь. Дальше митингующие покинули площадь и направились к площади Республики. Оттуда — в нижнюю часть Вацлавской площади, там их остановила полиция. Акция протеста закончилась около 18:00.

Примерно в 14:00 десятки людей начали скандировать лозунги «Свобода», «У вас нет совести», «У нас голые руки» на Староместской площади. У некоторых людей не было респираторов или масок, полиция с помощью мегафонов предупредила их о необходимости следовать инструкциям и правительственным мерам.

Вскоре после этого несколько протестующих прорвались через заграждения и проникли на охраняемую территорию. Полиция надела наручники на некоторых из них.

«В качестве меры предосторожности полиция задержала несколько человек из-за неподчинения призыву властей и нарушения постановлений правительства», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. В то же время пражская полиция сообщила в Твиттере, что представитель муниципалитета прекратил митинг из-за превышения установленного количества участников.

И Староместская, и Вацлавская площадь были закрыты уже до полудня, все люди должны были пройти проверку. 

«Тот, кто не попадает под исключения, не сможет пройти дальше. Люди, которые шли на работу, должны были предоставить справку», — сообщил корреспондент Novinky.cz перед началом демонстрации.

Полиция подтвердила, что на площадях приняты меры безопасности. «Въехать могут только жители, которые имеют постоянное место жительства в Праге. Человек, который не проживает в округе, не может пройти, потому что право на собрания действует только на территории его округа. Некоторые показывают подтверждения о том, что они идут работать на бригаду. Эти документы оцениваются индивидуально », — сказал журналистам Данек.

В воскресенье днем ​​инициатива «Chcípl pes» организовала еще одну демонстрацию на Староместской площади. Они призывали защитить демократию, свободу и человечность, а также требовали отставки правительства.

«В то время, когда все демократические принципы перестали работать, а оппозиция голосует за разрушительные законы, ответственность лежит на нас, простых людях. Давайте не допустим повторение истории, когда трусость взяла верх над ответственностью», — заявили в приглашении организаторы акции протеста.

Демонстрацию на Вацлавской площади, которая началась в 13:00, организовала инициатива «Мы вместе» (My společně). Участие приняли независимые депутаты Любомир Вольны и Мариан Бойко. В приглашении на мероприятие организаторы заявили, что «свобода находится под максимальной угрозой». Однако Вольны прекратил демонстрацию через несколько минут после того, как на протестующих двинулась полиция.

Полиция еще до начала акций объявила, что готова к демонстрациям. «Основной целью полиции будет обеспечение общественного порядка и контроль за соблюдением правительственных постановлений», — сказал представитель полиции Ян Данек, добавив, что демонстрация будет контролироваться еще и антиконфликтной группой.

Текущие правительственные меры ограничивают право на собрания. В демонстрациях могут участвовать не более 100 человек, необходимо также соблюдать дистанцию. Во время демонстрации необходимо надевать респиратор класса FFP2 или хирургическую маску. Тканевые маски и шарфы не допускаются. 

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: novinky.cz
 

Рассказать всем:
Темы
митинг Прага Чехия
Читайте
по теме 
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
31.01.2021 20:30 Политика
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
3381 0
Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии
23.01.2021 17:57 Политика
Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии
4860 0
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
20.01.2021 12:59 Политика
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
7472 0
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
07.12.2020 10:30 Общество
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
4500 0
Последние новости:
07
марта
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
07.03.2021 13:40 Общество
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
2104 0
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
07.03.2021 11:51 Общество
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
2321 0
06
марта
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
06.03.2021 15:40 Общество
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
2887 0
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
06.03.2021 14:40 Общество
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
4345 0
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
06.03.2021 11:07 Общество
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
1897 1
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
06.03.2021 10:44 Общество
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
2691 1
05
марта
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
05.03.2021 17:06 Общество
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
9815 1
Студентов-медиков привлекут для борьбы с covid-19 в Чехии
05.03.2021 16:32 Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с covid-19 в Чехии
1269 0
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
05.03.2021 09:59 Общество
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
4336 1
Глава Ассоциации гимназий Чехии: учителя, которые отказались от вакцинации, все равно выйдут на работу
05.03.2021 09:19 Общество
Глава Ассоциации гимназий Чехии: учителя, которые отказались от вакцинации, все равно выйдут на работу
1247 0


Мобильная версия