Борьбой с коронавирусом в Чехии займется новый главный гигиенист

Новым главным чешским гигиенистом станет Павла Сврчинова, нынешний директор Моравско-Силезской региональной гигиенической станции. В середине марта она заменит Ярмилу Ражову. Об этом Чешскому телевидению сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

После заседания правительства в среду министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что рассматривает возможность замены нынешнего главного гигиениста Ярмилы Ражовой. В четверг утром с ним встретилась 57-летняя Сврчинова, но она не пожелала комментировать результаты встречи.

«Меня пригласил министр, мы встретились. Но я бы оставила право озвучить результат нашей встречи министру», — заявила Сврчинова в четверг.

Она добавила, что в прошлом уже подавала заявку на должность главного гигиениста. Однако из-за нового Закона о государственной службе ее квалификаци было недостаточно. Раньше Сврчинова работала в Европейской комиссии и проводила аудит систем контроля безопасности пищевых продуктов.

В воскресенье премьер-министр Андрей Бабиш сказал CNN Prima News, что у Блатны недостаточно хороших чиновников в министерстве. По словам премьер-министра, в Минздраве работает ряд некомпетентных людей, поэтому министру Блатны стоит заняться усилением штата.

Главный гигиенист одновременно является заместителем министра здравоохранения. Ражова была назначена правительством в конце июня прошлого года. Она заняла эту должность в марте после увольнения Евы Готтвальд, которая, по мнению кабинета министров, не справилась со своей работой в начале эпидемии.