Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.9
USD
21.46
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии

Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии

420on 364 0
В четверг, 18 февраля, Палата депутатов Чешской Республики приняла новый закон о пандемии. Он позволит Министерству здравоохранения закрыть магазины или запретить работу сферы услуг без объявления чрезвычайного положения. Правительство согласовало формулировку закона с оппозицией в четверг утром.
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии

Премьер-министр Андрей Бабиш и правительство, вместе с большинством оппозиционных партий, согласовали конкретную формулировку предложенного закона, который заменит чрезвычайное положение, которое должно закончиться в следующую пятницу.

За него проголосовали 132 депутата от всех партий, кроме SPD. Не поддержали закон независимые депутаты и коммунисты, некоторые члены KSČM воздержались. 

«Когда я смотрю на закон, мне интересно, не лучше ли чрезвычайное положение», — сказал Лео Лузар, депутат от KSČM, на пленарном заседании. 

С другой стороны, представители оппозиционного блока (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) и коалиция Пиратов и STAN высоко оценили соглашение и подход членов кабинета министров, особенно министра здравоохранения Яна Блатны. Норма, которая может вступить в силу в конце февраля, теперь будет обсуждаться в Сенате.

Закон разрешит гигиеническим станциям закрывать магазины, а также отменять развлекательные, общественные и частные мероприятия как во всей Чешской Республике, так и на региональном уровне.

Согласно принятому закону, государство будет обязано компенсировать компаниям и физическим лицам реальный ущерб, причиненный принятыми мерами. Это не касается затрат на приобретение средств защиты.

Пострадавшие смогут подать заявление в Минфин и должны будут доказать, что они пострадали от ограничений. Государственная помощь для смягчения последствий эпидемии будет вычтена из компенсации, споры будут решаться судом.

Чрезвычайные меры потребуют согласия правительства, они должны быть обоснованы с точки зрения эпидемической ситуации и рисков. Необходимость введения ограничений будет пересматриваться каждые две недели, правительство должно информировать о них Палату депутатов с таким же интервалом.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия пандемия ограничение
Читайте
по теме 
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
18.02.2021 11:26 Экономика
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
2135 0
Министр здравоохранения прокомментировал возможное закрытие регионов Чехии
17.02.2021 13:20 Общество
Министр здравоохранения прокомментировал возможное закрытие регионов Чехии
5211 0
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
17.02.2021 10:09 Общество
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
3491 0
Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия
17.02.2021 10:05 Общество
Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия
1726 0
Последние новости:
18
февраля
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
18.02.2021 17:30 Экономика
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
499 0
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
18.02.2021 15:23 Экономика
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
579 0
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
18.02.2021 11:26 Экономика
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
2135 0
В Чехию идет потепление: местами до +17°C
18.02.2021 10:24 Общество
В Чехию идет потепление: местами до +17°C
3011 0
В пражском районе Винограды появится новый пешеходный мост
18.02.2021 09:45 Экономика
В пражском районе Винограды появится новый пешеходный мост
771 0
17
февраля
Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира
17.02.2021 21:05 Общество
Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира
2645 0
Тройский замок: при чем тут боги, титаны и Габсбурги?
17.02.2021 15:02 Общество
Тройский замок: при чем тут боги, титаны и Габсбурги?
1745 0
В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%
17.02.2021 13:33 Экономика
В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%
1473 0
Министр здравоохранения прокомментировал возможное закрытие регионов Чехии
17.02.2021 13:20 Общество
Министр здравоохранения прокомментировал возможное закрытие регионов Чехии
5211 0
Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?
17.02.2021 11:56 Культура
Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?
802 1


Мобильная версия