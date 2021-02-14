В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение

В воскресенье, 14 февраля, правительство одобрило объявление нового чрезвычайного положения по требованию губернаторов.

Палата депутатов не одобрила продление действующего чрезвычайного положения в четверг. Тем не менее сегодня, согласно информации Чешского информационного агентства, правительство объявило чрезвычайное положение на 14 дней на всей территории Чешской Республики по требованию губернаторов. Новое ЧП начнет действовать в ту же минуту, когда закончится старое.

Губернатор Южно-Чешского края и председатель Ассоциации регионов Мартин Куба заявил, что губернаторы настаивают на возвращении детей в школу с 1 марта, а также на начале обязательного тестирования в компаниях.

Губернатор Пардубицкого региона Мартин Нетолицки отметил, что регионы ждут от правительства подробного отчета о дальнейших планах, связанных с ограничениями.

Без чрезвычайного положения меры, объявленные в соответствии с кризисным законом, были бы отменены. Ожидалось, что в понедельник откроются магазины, музеи и горнолыжные курорты.

Некоторые эксперты считают, что объявление нового чрезвычайного положения является неконституционным шагом, независимо от того, что его потребовали губернаторы. Такого же мнения придерживается председатель Сената Милош Выстрчил.