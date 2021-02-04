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МИД Чехии потребовал освободить Навального

МИД Чехии потребовал освободить Навального

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Посла России Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с вынесением приговора Алексею Навальному. Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против осуждения лидера оппозиции и жестокого разгона полицией участников мирных демонстраций в России. МИД призвал Москву немедленно освободить оппозиционного политика.
Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ
МИД Чехии потребовал освободить Навального

«Это сфабрикованный процесс, и, к сожалению, мы знаем много таких из своей собственной истории. ЕС должен вернуться к теме санкций», — написал ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в Twitter. 

По мнению российского посольства, вмешательство Праги во внутренние дела России недопустимо. «Попытки оказать давление на деятельность судебных властей в нашей стране из-за рубежа нельзя воспринимать иначе, как враждебные действия, нарушающие международно-правовые нормы», — говорится в заявлении посольства России. В заявлении указано, что в вопросах защиты прав человека, в том числе свободы слова и собраний, российская сторона действует в соответствии с нормами российского законодательства и международными обязательствами.

По мнению посольства, отсутствие реакции МИД на действия органов безопасности по подавлению демонстраций в США, Франции, Нидерландах, Германии или самой Чехии, где полиция применила силовые действия при разгоне демонстрантов на Староместской площади в октябре, тоже вызывает вопросы. «Мы рекомендовали чешской стороне сосредоточиться на решении собственных проблем с правами человека, на что Праге неоднократно указывали даже в соответствующих международных организациях», — пишет посольство России.

Московский суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 2 года и 8 месяцев — до октября 2023 года. Из общего срока отняли около 10 месяцев, которые Навальный уже провел под домашним арестом. Адвокат политика Ольга Михайлова заявила, что защита будет обжаловать приговор.

В декабре 2014 года Навальный был осужден за хищение средств французской косметической компании Yves Rocher. Он получил условное наказание, хотя и был оправдан Европейским судом по правам человека, а российское государство даже выплатило ему компенсацию за несправедливое судебное разбирательство.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство иностранных дел Чехия Россия посольство протест
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