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Конституционный суд отменил часть закона о выборах

Конституционный суд отменил часть закона о выборах

420on.cz 482 0
За восемь месяцев до выборов в палату депутатов Конституционный суд Чехии отменил часть закона о выборах из-за нарушения принципа равенства и избирательного права. Коалициям партий и движений теперь нужно будет набрать всего 5% голосов, чтобы войти в палату депутатов. Те же правила действуют для независимых групп кандидатов.
Фото: Jan Symon
Конституционный суд отменил часть закона о выборах

Хотя оппозиционные партии в целом приветствовали решение суда, премьер-министр Чехии и глава партии ANO Андрей Бабиш заявил, что Конституционный суд пытается повлиять на политическую ситуацию в стране и подорвать доверие людей к конституционной системе. Он также подверг резкой критике председателя суда Павла Рыхетскего.

Бабиш, некоторые другие политики и эксперты считают, что Конституционный суд принял решение поздно — спустя три года после подачи жалобы. Но конституционные судьи говорят, что у политиков есть достаточно времени, чтобы изменить правила до октябрьских выборов. Министр внутренних дел Ян Хамачек (CSSD) провел переговоры с другими политическими партиями, которые могут начаться на следующей неделе.

Требование изменить закон о выборах подавала в Конституционный суд группа сенаторов. В частности, они настаивали на отмене закона в той части, которая устанавливает максимальное количество кандидатов в том или ином крае. По мнению суда, такая система распределения мест в регионах ставила в невыгодное положение небольшие партии и коалиции. В результате голоса избирателей от различных партий и из разных регионов не имели одинакового веса. 

Бабиш заявил, что Рыхетски не был беспристрастным конституционным судьей и пытался повлиять на результаты выборов. Он видит решение суда как еще один способ убрать его из политики. Рыхетски ответил, что Конституционный суд не пытается влиять на политическую ситуацию, а защищает конституцию. По его словам, Бабиш своими заявлениями позорит судью. Отвечая на вопрос Бабиша, Рыхетски подчеркнул, что не намерен баллотироваться в президенты.

Оппозиция приветствовала это решение, заявив, что нынешняя система несправедлива и дискриминирует небольшие партии. Президент Чехии Милош Земан в своем письме, которое он ранее направил в Конституционный суд, предупредил об опасности неразрешимого конституционного кризиса в случае внесения поправок в закон о выборах и подверг критике тот факт, что суд не выносил решения по этому вопросу в течение трех лет. 

По словам главы Сената Милоша Выстрчила, решение суда является острым призывом к принятию поправок. Сенат готов начать переговоры с палатой депутатов. До конца мая парламент должен утвердить новые правила для выборов.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Сенат ЧР Парламент ЧР Андрей Бабиш выборы Чехия суды законы
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