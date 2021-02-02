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Глава МИД Чехии предлагает обсудить санкции против России

Глава МИД Чехии предлагает обсудить санкции против России

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Европейский Союз должен снова вернуться к теме санкций после осуждения лидера российской оппозиции Алексея Навального, заявил в Twitter министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек (ČSSD).
Глава МИД Чехии предлагает обсудить санкции против России

Во вторник московский суд приговорил Навального к 3,5-летнему тюремному заключению. Чехия, как и другие государства мира, призвала к немедленному освобождению Навального.

 «Это сфабрикованный процесс, и, к сожалению, мы знаем много таких из своей собственной истории. ЕС должен вернуться к теме санкций», — написал Петржичек в Twitter.

Московский суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 2 года и 8 месяцев — до октября 2023 года. Из общего срока отняли около 10 месяцев, которые Навальный уже провел под домашним арестом. Адвокаты политика заявили на пресс-конференции, что подадут апелляцию.

В декабре 2014 года Навальный был осужден за хищение средств французской косметической компании Yves Rocher. Он получил условное наказание, хотя и был оправдан Европейским судом по правам человека, а российское государство даже выплатило ему компенсацию за несправедливое судебное разбирательство.

 
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Чехия Россия Министерство иностранных дел санкции
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