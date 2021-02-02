Чехия примет белорусов, преследуемых режимом Александра Лукашенко

Правительство Чешской Республики одобрило предложение Министерства внутренних дел, согласно которому жители Белоруссии, преследуемые режимом Александра Лукашенко, смогут приехать в Чехию. Страна примет медицинских работников из Белоруссии и членов их семей.

«К сожалению, ситуация в Белоруссии не улучшается, люди по-прежнему подвергаются преследованиям со стороны режима. Благодаря программе Medevac у нас есть эффективный инструмент, чтобы доставить их в Чешскую Республику и помочь им. Мы решили возобновить эту помощь», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

MEDEVAC Czech — это медицинская и гуманитарная программа Министерства внутренних дел Чешской Республики, основанная в 1993 году. В рамках программы иностранцы приезжают в Чехию на лечение, а врачи из пострадавших регионов проходят профессиональную стажировку в Чехии.

Министерство внутренних дел предоставит транспорт для медработников и их семей, а также будет участвовать в оформлении права на пребывание белорусов на территории ЧР и поможет им выйти на рынок труда. Министерство внутренних дел будет отвечать за тестирование на covid-19 и карантин для прибывающих граждан.

Министерство иностранных дел через свои посольства обеспечит координацию и выдачу соответствующих виз на месте. Министерство здравоохранения будет отвечать за сотрудничество медицинских учреждений Чехии и медработников из Белоруссии. Минздрав позаботится о том, чтобы найти подходящих работодателей, которые могли бы, помимо работы, предоставить жилье или обучение чешскому языку.

В прошлом году Чехия уже оказала помощь белорусам, пострадавшим от режима Лукашенко. Гуманитарный совет, состоящий из представителей белорусской диаспоры в Чешской Республике, отобрал кандидатов, а Министерство внутренних дел решило принять их после проверки на безопасность и подбора вариантов лечения. В итоге 60 граждан Белоруссии прибыли в ЧР для лечения и реабилитации.

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Источник: ceskenoviny