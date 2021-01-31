Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.0
USD
21.43
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n -5 °C
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным

Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным

420on 621 0
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек снова высказался по поводу нарушения прав и свобод граждан в России. Политик прокомментировал задержания во время протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По его мнению, жестоко подавляя оппозицию, Россия нарушает свои обязанности уважать и охранять права и свободы граждан.
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным

Петржичек заявил, что Чехия поддержит введение санкций против конкретных лиц, которые имеют отношение к нарушению прав протестующих. 

По данным ОВД-инфо, сегодня во время протестов в России силовики задержали около 5000 демонстрантов. В прошлую субботу в ходе демонстраций было задержано 3500 человек по всей России. 

После протестов 23 января Петржичек высказал желание получить комментарии от российского посла в Чехии Александра Змеевского. В настоящее время министр иностранных дел находится на карантине — он перенес коронавирусную инфекцию. Глава МИД намерен поговорить с послом на следующей неделе.

В понедельник министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию, связанную с протестами в России. Им не удалось прийти к соглашению относительно наказания российских чиновников, причастных к задержанию Алексея Навального. Жозеп Борелль, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, отправится в Москву в начале февраля, чтобы просить об освобождении лидера российской оппозиции. 

Напоминаем, российский политик Алексей Навальный был задержан полицией в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января, сразу после возвращения из Германии. По данным пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Сегодня в российских городах снова проходят митинги в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. В субботу, 23 января, прошла первая волна протестов в России и в мире. Протесты проходили и в Чехии.

 

Источник: ČTK

 
Рассказать всем:
Темы
митинг протест Россия правительство Чехия Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии
23.01.2021 17:57 Политика
Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии
4226 0
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
20.01.2021 12:59 Политика
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
7024 0
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
07.12.2020 10:30 Общество
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
4367 0
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
02.09.2019 18:02 Политика
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
2660 0
Последние новости:
31
января
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
31.01.2021 14:45 Политика
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
2529 0
В Чехию придут сильные морозы
31.01.2021 13:06 Общество
В Чехию придут сильные морозы
4969 0
30
января
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
3122 0
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
30.01.2021 19:15 Общество
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
2020 0
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
23810 0
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
30.01.2021 08:42 Общество
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
2470 0
29
января
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
1575 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
3614 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
9000 2
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
29.01.2021 10:29 Экономика
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
4172 0


Мобильная версия