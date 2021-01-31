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В Праге люди снова вышли на акцию протеста

В Праге люди снова вышли на акцию протеста

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На Вацлавской площади проходит демонстрация против правительственных ограничений, установленных в рамках борьбы с корoнавирусом в Чешской Республике.
В Праге люди снова вышли на акцию протеста

В приглашении на демонстрацию организаторы заявили: «Диктатура начинается там, где заканчивается свобода! Мы живем в то время, когда даже избранные нами депутаты больше не могут выражать свои взгляды», — написали они, заявив, что поддерживают действия депутата Любомира Вольного. На прошлой неделе он пришел на заседание Палаты депутатов Чешской Республики без маски.

Он выступит на демонстрации вместе с певицей Илоной Цсаковой и боксером Лукашем Конечным.

Сотни людей с чешскими флагами собрались на демонстрацию в верхней части площади, они скандируют лозунги о свободе. «C нас достаточно! Свободу, свободу!», — кричат люди в толпе. Почти все люди пришли на демонстрацию без масок, дистанция не соблюдается.

В пятницу, 29 января, инициатива Chcípl PES устроила протест перед зданием правительства в пражском районе Мала-Страна. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус пандемия Чехия протест
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