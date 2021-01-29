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В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства

В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства

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Сегодня в Праге прошла акция протеста, организованная инициативой Chcípl PES. Около 50 предпринимателей, не согласных с противоэпидемическими мерами, прибыли к зданию правительства во второй половине дня.
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства

Участники демонстрации встретились около 15:00 на площади Кларов в районе Мала-Страна и сразу направились к зданию правительства Чешской Республики. Они планировали заблокировать несколько правительственных зданий.

Протестующие прошлись по улицам с транспарантами и плакатами, надписи на которых критиковали правительственные меры и призывали к отмене ограничений: «Дети в школу, Буреш в тюрьму», «За права и свободы человека» или «Вашими обещаниями я не заплачу за аренду». Собравшиеся также требовали отставки кабинета министров. Во время мероприятия полиция задержала мужчину, который отказывался надеть маску. 

Планировалось, что демонстрация продлится до 18:00. Уже в 16:30 участники разошлись по домам. Организаторы опубликовали информацию о месте встречи незадолго до мероприятия, а о самой акции объявили только в четверг. По их мнению, именно это повлияло на количество участников —их было не больше пятидесяти. Плохая погода, вероятно, тоже остановила желающих присоединиться к акции. В Праге весь день шел дождь. 

 Chcípl PES планирует проводить больше акций протеста. 

 

Источник: lidovky.cz

 

 

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Темы
протест ограничение правительство демонстрация Прага Чехия коронавирус
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