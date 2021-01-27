Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.06
USD
21.42
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n -1 °C
Чешские политики обсудили, куда можно перенести памятник Коневу

Чешские политики обсудили, куда можно перенести памятник Коневу

420on 92 0
Уполномоченный по вопросам проведения консультаций с Россией Рудольф Йиндрак одобрил предложение перенести памятник маршалу Ивану Коневу, например, в одно из мест захоронения солдат Красной Армии.
Фото: ČTK/Deml Ondřej
Чешские политики обсудили, куда можно перенести памятник Коневу

Предложение перенести статую в священное место или начать конструктивную дискуссию на эту тему поддержали и другие политики, в том числе премьер-министр Андрей Бабиш, президент Милош Земан и министр иностранных дел Томаш Петржичек.

На Праге 6 недавно решили убрать памятник в связи с тем, что он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Россия остро отреагировала на это решение. Критики памятника говорят о роли Конева в оккупации Чехословакии в 1968 году или в подавлении венгерского восстания в 1956 году. Сторонники указывают на заслуги советских военных в освобождении Чехословакии в конце Второй мировой войны.

Бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг отметил, что в последнее время ситуация вокруг памятника Коневу успокоилась. По его словам, вопрос о том, куда поместить памятник, все еще открыт. Хранилище — один из вариантов. Шварценберг упомянул, что многие считают такой вариант недостойным. Другой вариант — место, где не будет угрозы оскорбления памятника. Например, места почитания, связанные с Красной Армией или другими героями войны и личностями чешской истории. 

Предложение Шварценберга приветствовал Йиндрак, которому правительство поручило вести переговоры с Россией по двусторонним вопросам. По словам Йиндрака предлагаемое решение позволит снова начать переговоры с Россией о состоянии чешских военных захоронений.

«Я поддерживаю размещение Конева в достойном месте. Наконец-то мы начинаем конструктивно обсуждать этот вопрос», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Андрей Бабиш. 

Еще один экс-министр иностранных дел Александр Вондра  разделяет мнение Шварценберга.

«Неоспоримый факт, что Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении в 1945 году, и памятник Коневу, независимо от того, что мы думаем о его создании или о самом маршале, заслуживает уважения», — сказал он. Лучшим решением он считает размещение памятника на Ольшанском кладбище в Праге.

Депутат-пират Ян Липавский высказал мнение, что политики должны решать реальные проблемы во время пандемии коронавируса. «А не о местонахождении памятника Коневу, который такой проблемой не является», —  сказал он журналистам.

Председатель коммунистов Войтех Филип хочет изучить предложение Шварценберга.

«Важно, чтобы памятник был постоянно доступен для публики в соответствии с международным договором 1993 года», — добавил он.

С Шварценбергом согласен и мэр Праги 6 Ондржей Коларж. Район уже предлагал разместить памятник на Ольшанском кладбище, но городская администрация не согласилась. После этого Прага 6 договорилась с Музеем памяти ХХ века о том, что статуя станет частью экспозиции. Если музей не сможет найти подходящее место, мэрия будет искать другие варианты. 

 

Источник: ceskenoviny

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия Вторая мировая война памятник Прага Прага на русском армия
Читайте
по теме 
В Чехию вернулся птичий грипп
22.01.2021 15:55 Экономика
В Чехию вернулся птичий грипп
3940 0
Экспедиция «Татра вокруг света 2» побывала в России
23.12.2020 18:45 Общество
Экспедиция «Татра вокруг света 2» побывала в России
1854 0
Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»
21.12.2020 14:20 Общество
Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»
2234 0
В России начали делать прививки от covid-19
05.12.2020 13:56 Общество
В России начали делать прививки от covid-19
2780 0
Последние новости:
26
января
Палата депутатов Чешской Республики отказалась от идеи легализации марихуаны
26.01.2021 23:26 Общество
Палата депутатов Чешской Республики отказалась от идеи легализации марихуаны
148 0
В Чехии все меньше новых случаев covid-19, показатель PES упал еще на один пункт
26.01.2021 09:19 Общество
В Чехии все меньше новых случаев covid-19, показатель PES упал еще на один пункт
2228 0
Координатор вакцинации против covid-19 в Чехии подал в отставку
26.01.2021 09:00 Общество
Координатор вакцинации против covid-19 в Чехии подал в отставку
1760 0
МИД Чехии требует объяснений у посольства России по поводу Навального
26.01.2021 08:39 Политика
МИД Чехии требует объяснений у посольства России по поводу Навального
971 0
Чешские политики собрались на вечеринке в отеле, им грозит штраф и лишение полномочий
26.01.2021 08:03 Общество
Чешские политики собрались на вечеринке в отеле, им грозит штраф и лишение полномочий
3118 0
25
января
Правительство Чехии одобрило запрет на пластиковые тарелки и трубочки
25.01.2021 16:19 Экономика
Правительство Чехии одобрило запрет на пластиковые тарелки и трубочки
3044 0
Ученые из Брно работают над боксом для лягушек-космонавтов
25.01.2021 14:07 Общество
Ученые из Брно работают над боксом для лягушек-космонавтов
757 0
Правительство Чехии обсуждает, хватит ли в стране респираторов
25.01.2021 09:24 Экономика
Правительство Чехии обсуждает, хватит ли в стране респираторов
3017 0
Как декларировать недвижимость в Чехии в 2021 году
25.01.2021 08:16 Экономика
Как декларировать недвижимость в Чехии в 2021 году
2534 0
Министр здравоохранения объяснил, когда Чехия сможет перейти на четвертую ступень PES
25.01.2021 07:39 Общество
Министр здравоохранения объяснил, когда Чехия сможет перейти на четвертую ступень PES
6609 0


Мобильная версия