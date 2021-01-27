Чешские политики обсудили, куда можно перенести памятник Коневу

Уполномоченный по вопросам проведения консультаций с Россией Рудольф Йиндрак одобрил предложение перенести памятник маршалу Ивану Коневу, например, в одно из мест захоронения солдат Красной Армии.

Фото: ČTK/Deml Ondřej

Предложение перенести статую в священное место или начать конструктивную дискуссию на эту тему поддержали и другие политики, в том числе премьер-министр Андрей Бабиш, президент Милош Земан и министр иностранных дел Томаш Петржичек.

На Праге 6 недавно решили убрать памятник в связи с тем, что он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Россия остро отреагировала на это решение. Критики памятника говорят о роли Конева в оккупации Чехословакии в 1968 году или в подавлении венгерского восстания в 1956 году. Сторонники указывают на заслуги советских военных в освобождении Чехословакии в конце Второй мировой войны.

Бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг отметил, что в последнее время ситуация вокруг памятника Коневу успокоилась. По его словам, вопрос о том, куда поместить памятник, все еще открыт. Хранилище — один из вариантов. Шварценберг упомянул, что многие считают такой вариант недостойным. Другой вариант — место, где не будет угрозы оскорбления памятника. Например, места почитания, связанные с Красной Армией или другими героями войны и личностями чешской истории.

Предложение Шварценберга приветствовал Йиндрак, которому правительство поручило вести переговоры с Россией по двусторонним вопросам. По словам Йиндрака предлагаемое решение позволит снова начать переговоры с Россией о состоянии чешских военных захоронений.

«Я поддерживаю размещение Конева в достойном месте. Наконец-то мы начинаем конструктивно обсуждать этот вопрос», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Андрей Бабиш.

Еще один экс-министр иностранных дел Александр Вондра разделяет мнение Шварценберга.

«Неоспоримый факт, что Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении в 1945 году, и памятник Коневу, независимо от того, что мы думаем о его создании или о самом маршале, заслуживает уважения», — сказал он. Лучшим решением он считает размещение памятника на Ольшанском кладбище в Праге.

Депутат-пират Ян Липавский высказал мнение, что политики должны решать реальные проблемы во время пандемии коронавируса. «А не о местонахождении памятника Коневу, который такой проблемой не является», — сказал он журналистам.

Председатель коммунистов Войтех Филип хочет изучить предложение Шварценберга.

«Важно, чтобы памятник был постоянно доступен для публики в соответствии с международным договором 1993 года», — добавил он.

С Шварценбергом согласен и мэр Праги 6 Ондржей Коларж. Район уже предлагал разместить памятник на Ольшанском кладбище, но городская администрация не согласилась. После этого Прага 6 договорилась с Музеем памяти ХХ века о том, что статуя станет частью экспозиции. Если музей не сможет найти подходящее место, мэрия будет искать другие варианты.

Источник: ceskenoviny