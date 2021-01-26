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МИД Чехии требует объяснений у посольства России по поводу Навального

МИД Чехии требует объяснений у посольства России по поводу Навального

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Глава МИД Чехии Томаш Петржичек хочет получить от посла России комментарии по поводу задержания Алексея Навального.
МИД Чехии требует объяснений у посольства России по поводу Навального

Министерство иностранных дел потребует, чтобы посол России в Чехии Александр Змеевский объяснил задержание лидера оппозиции Алексея Навального и насильственное подавление протестов в России. 

Из-за коронавируса Петржичек не смог присутствовать на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 25 января, которые пока не договорились о наказании для российских чиновников, ответственных за тюремное заключение Навального. Некоторые страны хотели отдать приоритет переговорам с российским руководством, поэтому глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель отправится в Москву в начале февраля, чтобы просить об освобождении Навального. Боррель будет находиться в Москве с рабочим визитом 4-6 февраля.

"Это недопустимо для Европы, но также и для международного сообщества", — так во вторник прокомментировал ситуацию Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Он также сказал, что ЕС давно просит у России разъяснений по поводу отравления политика, наставивает на проведении расследования.

 

Источник: ČTK

 

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Темы
Министерство иностранных дел Чехия Евросоюз Европа Москва
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