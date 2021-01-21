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Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля

Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля

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В четверг Палата депутатов приняла предложение коммунистов о продлении чрезвычайного положения до 14 февраля. Текущее чрезвычайное положение действовало до 22 января.
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля

За проголосовало 54 депутата из 101. Это были голоса представителей партий ANO, ČSSD и KSČM. Против продления выступили 15 депутатов от SPD и независимые депутаты.

«Правительство хочет добиться успеха в борьбе с эпидемией, это невозможно без противоэпидемических мер. Мы должны принимать комплексные меры, мы не можем их применять без чрезвычайного положения », — выступил премьер-министр в защиту ЧП.

Чрезвычайное положение действует в Чехии с 5 октября прошлого года. С тех пор оно продлевалось четыре раза. Нынешнее чрезвычайное положение действовало до 22 января, правительство потребовало продления на 30 дней, то есть до 21 февраля, но депутаты одобрили ЧП только до 14 февраля.

Министр здравоохранения Ян Блатны выступил в защиту продления чрезвычайного положения а связи с тем, что коронавирус по-прежнему активно распространяется в Чешской Республике, хотя эпидемия замедляется.

Парламентское заседание в четверг по вопросу о чрезвычайном положении пришлось прервать на некоторое время после того, как независимый депутат Любомир Вольны начал драку. Он требовал микрофон, который у него отобрали после того, как он выступил с оскорблениями в адрес вице-спикер Палаты депутатов Томаша Ганзеля. В драке приняли участие несколько депутатов и охранников, которые пришли защищать Ганзеля.

О поведении Вольны также высказался Доминик Фери — депутат, известный в социальной сети Инстаграм под ником Choco Afro. Фери назвал Любомира Вольны эгоистичным идиотом. 

 

 

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия коронавирус ограничение Министерство здравоохранения премьер министр Палата депутатов ЧР
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