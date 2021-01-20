Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса

Президент Милош Земан получит вакцину от коронавируса в среду, 20 января, в Центральном военном госпитале в Праге. Он останется в больнице как минимум до четверга, а также будет проходить общий профилактический осмотр. Земан назвал сопротивление вакцинации «отсталым».

Фото: Фото: Milan Kammermayer / EPA / ТАСС

На вопрос министерства здравоохранения, когда ему будут сделаны прививки, Милош Земан ответил без подробностей — в среду. Земан ранее заявлял, что он будет вакцинирован в частном порядке, потому что не хочет делать из этого шоу для телекамер. Его официальный представитель Иржи Овчачек заявил во вторник, что Пражский Град проинформирует общественность о том, что вакцинация состоялась. Земан также хочет пройти профилактический осмотр после прививки. Ожидается, что это займет один-два дня.

«Мне 76 лет. От чего-нибудь я умру. Было бы немного иронично, если бы я умер от вакцины будучи сторонником вакцинации. Но мне нравится ирония и ирония истории. Тем не менее, я надеюсь, что этого не произойдет», — прокомментировал президент.

Земан неоднократно призывал людей делать прививки. Он не согласен со своим предшественником Вацлавом Клаусом, который отказывается от вакцинации.

«Я не хочу подозревать Вацлава Клауса в том, что он хочет быть привлечь к себе внимание. Скорее, я считаю, что, как это часто бывает в других случаях, он придерживается мнения, отличного от общепринятого», — сказал Земан.

Он отметил, что вакцинация в прошлом «искоренила такие болезни, как туберкулез, оспа, полиомиелит и другие».

«Другими словами, я полностью уверен в вакцинации и считаю сопротивление вакцинации несколько отсталым», —добавил он.

Источник: lidovky.cz