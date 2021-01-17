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Митинг протеста против антиковидных мер прошел у дома министра здравоохранения Чехии

Митинг протеста против антиковидных мер прошел у дома министра здравоохранения Чехии

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В субботу, 16 января, в Брно прошла акция протеста против государственных мер по борьбе с коронавирусом. Участники акции собрались возле дома министра здравоохранения Яна Блатны.
Фото: ČTK
Митинг протеста против антиковидных мер прошел у дома министра здравоохранения Чехии

Десятки людей с транспарантами, чешскими и черными флагами, лошадьми и гробами отправились в субботу днем ​​к дому министра здравоохранения Яна Блатны в Йиначовицах в Брно. Участники протестовали против государственных мер и противоэпидемической системы PES, которые они считают бессмысленными.

«Эти меры подрывают экономику, а число людей, инфицированных коронавирусом, продолжает расти», — сказал журналистам организатор мероприятия Томаш Францки.

Согласно статистике, в последние дни число инфицированных начало снижаться.

Протестующие назвали министра Блатны преступником, действия которого запугивают население.

«Г-н Блатны лечил детей, сегодня наши дети ежедневно страдают, и их родители вместе с ними. Они не могут ходить в школу, они не могут общаться друг с другом», — сказал один из выступающих Иржи Черногорский.

По пути к дому министра, протестующие встретили местных жителей с плакатом «Здоровье дороже денег». Они придерживались противоположного мнения относительно правительственных мер.

«Если кто-то хочет помочь мне не умереть, я не должен ему в этом мешать. Можно ли сделать это лучше или хуже — это вопрос, но открывать все места, где собираются люди, очень опасно. Я тоже хочу пойти в бар, но пока количество заражённых не уменьшится, это невозможно», — прокомментировал протесты местный житель Павел Храпавы.

Парад контролировали сотрудники дорожной полиции, митинг перед домом — сотрудники антиконфликтной группы. Количество участников не превышало 100 человек. Многие из них были без масок и не соблюдали дистанцию. По словам представителя полиции Давида Халупки, ответственность за это несет организатор.

Акция протеста также прошла в субботу днем ​​в Остраве на центральной площади Масарика (Masarykově náměstí), откуда около 200 человек пошли к расположенной неподалеку Новой ратуше. После выступлений на площади люди с чешскими флагами пошли к ратуше, где символически открывали двери культурных учреждений и школ бумажными ключами. Мероприятие организовала группа Manifest.cz.

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
протест коронавирус Министерство здравоохранения здоровье Брно Чехия
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