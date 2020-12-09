Чрезвычайное положение продлено до 23 декабря

За проголосовали представители партий ANO, ČSSD и KSČM.
Чрезвычайное положение в Чехии было введено 5 октября, и нижняя палата рассмотрела уже третий запрос о продлении. В конце октября депутаты согласились продлить его на 17 дней, во второй половине ноября – на 22 дня. Правительство во всех случаях просило месячного продления.
Кабинет министров Чехии имеет право самостоятельно ввести чрезвычайное положение сроком до 30 дней, далее требуется согласие нижней палаты парламента.
Источник: novinky.cz