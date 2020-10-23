Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения Романа Примулы

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш попросил министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку. Если он этого не сделает, то будет уволен, добавил Бабиш. Вместе с Примулой пост первого заместителя председателя движения ANO покинет Ярослав Фалтынек, который в среду был с министром здравоохранения в ресторане. Примула уходит в отставку отказался.

Фото: Restaurace U Skřetů

«Этого не должно было случиться, — сказал Бабиш. — Это абсолютный шок. Мы просим людей соблюдать правила, усложняем им жизнь, поэтому мы должны подавать пример. Такую ошибку нельзя простить», — сказал Бабиш.

Он поблагодарил Романа Примулу за работу. Премьер-министр уже ознакомил президента Милоша Земана со своим решением. По его словам, президент выразил некоторые сомнения. Земан примет Бабиша в своей резиденции сегодня в 16:00.

Бабиш не стал раскрывать возможного преемника Примулы. Он якобы вел переговоры с двумя кандидатами и исключил возможность возвращения прежнего министра здравоохранения Адама Войтеха.

Примула ранее заявил в интервью еженедельнику Respekt, что готов уйти в отставку, если того пожелает общественность. Однако при этом он утверждал, что единственной его ошибкой было то, что он вышел из ресторана без медицинской маски. Потом, находясь в служебном автомобиле, он маску надел. В самом ресторане, по его словам, было четыре человека, имена которых он не назвал. В ресторане они находились без масок, поскольку пили различные напитки. В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения с 14 октября в Чехии закрыты все рестораны, заказывать еду можно только навынос.

Похже Примула провел экстренную пресс-конференцию, на которой заявил, что никакие ограничения не нарушал и в отставку подавать не намерен.

Источник: novinky.cz