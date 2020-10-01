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Жители Чехии смогли проголосовать на выборах из автомобиля

Жители Чехии смогли проголосовать на выборах из автомобиля

Марина Коханкова 1 0
Люди, которые находятся на карантине из-за эпидемии COVID-19, смогли проголосовать в специально созданных местах из машины на выборах в Сенат Чехии и региональные органы власти. Однако явка на выборы по принципу drive-in была низкой.
Жители Чехии смогли проголосовать на выборах из автомобиля


В Праге пункты голосования из автомобиля работали с 07:00 до 15:00 в каждом районе. По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Клары Длубалове, в среднем 250 человек в каждом регионе Чехии воспользовались возможностью проголосовать из машины. Урны для голосования останутся запечатанными до субботы, когда подсчет голосов начнется с даты выборов в обычном режиме. Избирательные участки будут работать в пятницу с 14:00 до 22:00 и в субботу с 8:00 до 14:00. Голосование состоится и в четверг в специальных избирательных округах в домах престарелых и аналогичных учреждениях, закрытых из-за коронавируса. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
выборы Чехия Сенат ЧР Автомобили
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