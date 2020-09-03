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МИД Чехии: обстоятельства отравления Алексея Навального «Новичком» должны быть тщательно расследованы

МИД Чехии: обстоятельства отравления Алексея Навального «Новичком» должны быть тщательно расследованы

Марина Коханкова 135 0
Тревожной информацией назвал глава МИД Чешской Республики Томаш Петршичек поступившую 2 сентября из Германии информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы ядов «Новичок».
Фото: Павел Головкин / AP
МИД Чехии: обстоятельства отравления Алексея Навального «Новичком» должны быть тщательно расследованы

На своей странице в Twitter глава чешских дипломатов написал, что обстоятельства отравления Навального должны быть тщательно расследованы. Он также выразил полную поддержку ФРГ и заявил о том, что намерен координировать дальнейшие шаги Чешской Республики в связи с этим делом со странами ЕС и НАТО.

Как уже сообщал 420on.cz, 44-летний Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу в Омске после того, как ему стало плохо во время авиаперелета в Москву. Самолет совершил экстренную посадку. Навальный без сознания был доставлен в больницу. Местные врачи заявили, что в крови оппозиционного политика нет следов яда. Они сначала отказались от транспортировки больного, заявив, что состояние пациента слишком тяжелое. Однако впоследствии, якобы после стабилизации состояния Навального, российские врачи разрешили перевезти его в берлинскую клинику. 22 августа немецкий самолет со специальным медицинским оборудованием доставил Навального на лечение в клинику Charité.
 
Источник: ruski.radio.cz

 

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Темы
Россия Чехия оппозиция врачи политика
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