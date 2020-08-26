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Чехия выделит 10 млн крон на помощь белорусам, пытающимся свергнуть Лукашенко

Чехия выделит 10 млн крон на помощь белорусам, пытающимся свергнуть Лукашенко

Марина Коханкова 68 0
Правительство одобрило создание фонда помощи белорусам, пострадавшим от режима президента страны Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Томаш Петричек заявил, что на эти цели Чехия выделит из бюджета 10 млн крон. Деньги будут направлены на помощь преследуемым людям, лечение раненых и поддержку независимых СМИ.
Чехия выделит 10 млн крон на помощь белорусам, пытающимся свергнуть Лукашенко

«Приоритетами на данный момент являются поддержка независимых СМИ, чтобы обеспечить гражданам Беларуси доступ к независимой информации. В конкретных практических областях это правовая помощь людям, потерявшим работу из-за того, что они сообщили о манипуляциях на выборах, а также юридическая помощь журналистам, подвергшимся преследованиям. Это может быть психотерапевтическая помощь людям, которые были арестованы и, по словам свидетелей, подвергались пыткам со стороны местных властей», — сказал Петржичек.

Чехия также рассмотрит возможность оказания медицинской помощи тем, кому она недоступна в Беларуси, в чешских больницах. Однако Петржичек ранее заявлял, что использовать программу медицинской эвакуации МВД для этих целей будет невозможно, необходимо будет создать специальный инструмент.

По словам Петржичека, посольство Чехии в Минске вместе с белорусскими организациями гражданского общества должно принять решение о распределении помощи. Часть средств будет распределена чешскими государственными органами в сотрудничестве с посольством, часть — через неправительственные организации в Беларуси или независимые СМИ.

Беспорядки в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. Власти заявили о решительной победе Лукашенко, который находится во главе государства с 1994 года. Однако большая часть населения считает результаты сфальсифицированными и выступает против действующей власти. В ходе митингов и демонстраций были задержаны более 7000 человек, около 4000 остаются в следственных изоляторах. Несколько человек погибли в ходе подавления протестов, многие белорусы пропали без вести.
 
Источник: idnes.cz

 

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Темы
белорусы Чехия протест финансовая помощь
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