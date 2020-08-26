Президент Чехии упал и сломал руку

Как рассказал Овчачек, травма не угрожает жизни президента. Операция проводится под общим наркозом.
По словам пресс-секретаря, политик после просмотра вечерних теленовостей встал, не опираясь на трость, и отказался от помощи сотрудника службы безопасности. Он преодолел некоторое расстояние самостоятельно, а потом упал.
Милош Земан недавно завершил отпуск. 25 августа он провел на Пражском Граде встречу с главой политического движения SPD Томио Окамурой.
Президент Чехии страдает рядом хронических заболеваний. В октябре прошлого года он провел несколько дней в Центральном военном госпитале.
Источник: ceskenoviny.cz