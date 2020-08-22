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Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице

Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице

Александра Кириченко 467 0
Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны. Лихтенштейн претендует на территорию площадью 2 тысячи квадратных километров в Южноморавском крае, где находятся замки Вальтице и Леднице.
Фото: www.npu.cz, Národní památkový ústav
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице

Оспариваемая территория более чем в десять раз превышает нынешнюю площадь княжества. Земли были конфискованы на основе чехословацких декретов Эдварда Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии.

По словам министра иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема. «Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права», — отметила она.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в свою очередь заявил, что, согласно предварительной позиции страны, дело не должно рассматриваться ЕСПЧ, так как ранее этот суд не занимался вопросами, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Спор между Чехией и Лихтенштейном по поводу конфискованных территорий семьи Лихтенштейн длится более 70 лет. Стоит отметить, что из-за разногласий, возникших после Второй мировой войны, страны официально установили дипломатические отношения только в 2009 году. 

Источник: РБК 

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Южноморавский край суды
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