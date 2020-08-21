В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года

В памятной акции у Чешского радио на Виноградской улице принимают участие председатель сената Милош Выстрчил, мэр Праги Зденек Гржиб и другие. После окончания этой акции откроется галерея Vinohradská 12, где можно будет посетить тематическую выставку.
Также в Праге состоится шествие, которое начнется на улице Politických vězňů, а на Вацлавской площади пройдет концерт.
В городе Пльзень «Миллион мгновений» проведет мероприятие с зажжением свечей на площади Республики, на площади Масарика в Остраве состоится митинг, а на Якубской площади в Брно – аудиовизуальная выставка.
Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, также известный как операция «Дунай», начался в ночь на 21 августа 1968 года. Этот день был недавно внесен в чешский календарь памятных дат как День памяти жертв вторжения и оккупации.
Источник: ceskenoviny.cz