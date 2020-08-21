В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года

Акции, посвященные памяти жертв вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию 52 года назад, проходят 21 августа во многих городах Чешской Республики. Перед зданием Чешского радио в Праге с 11:00 политики возлагают венки, а инициатива «Миллион мгновений для демократии» проводит более 80 мероприятий по всей стране.

В памятной акции у Чешского радио на Виноградской улице принимают участие председатель сената Милош Выстрчил, мэр Праги Зденек Гржиб и другие. После окончания этой акции откроется галерея Vinohradská 12, где можно будет посетить тематическую выставку.

Также в Праге состоится шествие, которое начнется на улице Politických vězňů, а на Вацлавской площади пройдет концерт.

В городе Пльзень «Миллион мгновений» проведет мероприятие с зажжением свечей на площади Республики, на площади Масарика в Остраве состоится митинг, а на Якубской площади в Брно – аудиовизуальная выставка.

Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, также известный как операция «Дунай», начался в ночь на 21 августа 1968 года. Этот день был недавно внесен в чешский календарь памятных дат как День памяти жертв вторжения и оккупации.

Источник: ceskenoviny.cz