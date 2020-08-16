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Бабиш хочет для Минска бархатную революцию, а не 1968 год

Бабиш хочет для Минска бархатную революцию, а не 1968 год

Александра Кириченко 426 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет, чтобы Европейский союз подтолкнул белорусов к революции, подобной той, что произошла в 1989 году в Чехословакии. Он против повторения сценария 1968 года.
Фото: Наша Нiва
Бабиш хочет для Минска бархатную революцию, а не 1968 год

«В Беларуси не должно произойти того, что случилось с нами в 1968 году», — написал Бабиш в Twitter. В то же время он подтвердил свой тезис о том, что Европейский союз должен решительно действовать.

«Они должны побудить белорусов не бояться реализации модели бархатной революции ноября 1989 года», — добавил чешский премьер.

Между тем Александр Лукашенко в воскресенье, 16 августа, на митинге в свою поддержку обратился к народу. Он поблагодарил своих сторонников по всей стране и заявил, позвал на митинг не для того, чтобы его «защитили», а чтобы белорусы смогли защитить свою страну. В своем обращении он заявил о готовности начать реформы: «Вы хотите реформ? Скажите каких — завтра же начнем». Также президент заявил о наращивании военной мощи на западных границах Белоруссии. По официальным данным, на эту акцию пришло 65 тысяч человек.

У стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей в столице Беларуси в свою очередь собрались протестующие против результатов выборов и двинулись в сторону площади Независимости. По данным TUT.BY, на акцию пришло более 200 тысяч человек, люди продолжают прибывать. Протесты идут и в других городах Беларуси.

За текущие выходные Лукашенко дважды провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, Путин подтвердил готовность Москвы оказывать Минску поддержку в разрешении проблем в республике на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности.

Источники: novinky.cz и lenta.ru

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Темы
белорусы Беларусь Андрей Бабиш
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