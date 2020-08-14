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Источники: на парковке в Ржичанах задержали российского дипломата при покупке боеприпасов

Источники: на парковке в Ржичанах задержали российского дипломата при покупке боеприпасов

Александра Кириченко 557 0
В июне полиция арестовала в Ржичанах российского дипломата, который, по данным чешских криминалистов, незаконно покупал пули для снайперских винтовок и другие боеприпасы. Об этом написал сервер iRozhlas.cz со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в чешских спецслужбах, других силах безопасности и дипломатических кругах.
Фото: Policie ČR
Источники: на парковке в Ржичанах задержали российского дипломата при покупке боеприпасов

Они сообщили «Радиожурналу», что задержанный был сотрудником военного атташата российского посольства в Праге. Благодаря дипломатической неприкосновенности он был освобожден и сразу после этого отправился в Россию.

Для чего конкретно предназначались финские боеприпасы Lapua для снайперских винтовок, которые российский дипломат купил на парковке в Ржичанах, неизвестно. По словам «Радиожурнала», следователи работают с версией, согласно которой дипломат на самом деле был тайным сотрудником российской спецслужбы ГРУ. 

«В любом случае их было много, и, конечно, он купил их не для куропаток. Очевидно, они предназначались для европейских банд или для российских спецподразделений, которые тайно действуют в Европе», — сообщил «Радиожурналу» один из источников.

Посольство России в Праге не ответило на запросы «Радиожурнала», отправленные по электронной почте на официальный адрес. По словам источников сервера в дипломатических кругах, российская сторона в данном случае не протестовала против действий чешских властей и тут же отозвала задержанного, чтобы предотвратить официальную депортацию.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Россия оружие посольство
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