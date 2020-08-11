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В центре Минска идут задержания протестующих, Светлана Тихановская уехала в Литву

В центре Минска идут задержания протестующих, Светлана Тихановская уехала в Литву

Александра Кириченко 273 0
В Беларуси продолжаются акции протеста, начавшиеся после голосования на выборах президента республики. В центре Минска, на месте смерти участника протестов, начались задержания.
Фото: Василий Федосенко / Reuters
В центре Минска идут задержания протестующих, Светлана Тихановская уехала в Литву

Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости. Задержания проводятся у станции метро «Пушкинская». Солдаты останавливают тех, кто кажется им подозрительными. «Радио Свобода» опубликовало видео задержания.

По данным Sputnik Беларусь, в центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Жители республики выходят на массовые несанкционированные акции начиная с воскресенья. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них были доставлены в больницы. Много пропавших без вести, с которыми невозможно связаться, среди них есть и журналисты. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Силовые органы официально признали в Минске гибель одного человека, сообщает РБК. Утверждается, что около 23:00 10 августа он хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, и оно взорвалось у него в руке. Человек скончался на месте. 

Утром 11 августа стало известно, что главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская уехала из страны в Литву, после чего в интернете появились два ее видеообращения. В первом, опубликованном на канале ее мужа Сергея Тихановского, она смотрит в камеру и рассказывает, что у нее не было выбора, поэтому она решила уехать из Беларуси. Во втором, выложенном на провластном телеграм-канале «Желтые сливы», Тихановская, не поднимая глаз и читая текст по бумажке, призывает прекратить протесты. Как подчеркивает «Медуза», по мнению оппозиции, второе обращение было записано под давлением еще до ее отъезда в кабинете главы ЦИК республики.

У соратников сейчас нет связи с Тихановской, но ее штаб продолжает работу: его участники намерены опротестовывать результаты выборов всеми законными способами, сообщает Sputnik Беларусь.

Согласно предварительным данным, объявленным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80,08%, Тихановская — 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

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Темы
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