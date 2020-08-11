Словакия выслала трех российских дипломатов за шпионаж

Словакия выслала трех российских дипломатов, подтвердил пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага. По данным сервера aktualne.sk, они работали на российские спецслужбы.

«Я не могу назвать имена сотрудников дипмиссии России, но в то же время подтверждаю, что было принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии», — заявил пресс-секретарь.

По информации словацких спецслужб, деятельность российских дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях. «Кроме того, выданные словацкие визы были неправомерно использованы в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, и в связи с этим было совершено серьезное преступление на территории другого государства — члена НАТО и ЕС», — сказал Юрай Томага. Он не сообщил подробностей.

Как пишет издание Denník N, депортация связана с делом о злоупотреблении российскими спецслужбами словацкими визами во время прошлогоднего убийства чеченца Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, совершенного якобы по заказу Москвы.

Сообщник, который участвовал в убийстве, попал в Германию благодаря словацкой визе. Он получил эту визу в консульстве в Санкт-Петербурге под вымышленным именем Роман Давыдов. При этом информация, указанная в его заявлении на визу, полностью не соответствовала действительности.

Пресс-секретарь МИД Словакии подчеркнул, что Братислава по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних отношений с Россией, однако «деятельность и операции российских дипломатов в Словакии должны соответствовать Венской конвенции и обычным принципам».

Решение о депортации было принято на прошлой неделе. До 16 августа три дипломата должны покинуть Словакию.

Москва зеркально отреагирует на действия словацкой стороны, заявили в МИД России.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz