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Сотни белорусов в Праге приняли участие в голосовании на выборах президента

Сотни белорусов в Праге приняли участие в голосовании на выборах президента

Марина Коханкова 1034 0
Утром 9 августа перед зданием посольства Беларуси в Праге собрались сотни белорусов, желающих принять участие в голосовании на президентских выборах. Очередь продвигалась очень медленно, так как голосование осложнялось строгими мерами безопасности. В частности, нельзя было проносить в помещение какие-либо электронные устройства, включая мобильные телефоны.
Фото: Иван Даник
Сотни белорусов в Праге приняли участие в голосовании на выборах президента

Согласно предварительным результатам выборов президента Беларуси, которые прошли на избирательном участке в Праге, за Светлану Тихановскую проголосовали 93,67% избирателей. Александр Лукашенко набрал 2,11% голосов. Еще 1,9% проголосовали против всех, сообщила координатор экзит-полов в Чешской Республике Кристина Шиенок.

«Мы приехали в 11:30. Очередь уже была большая, продвигалась медленно. На этот момент еще даже не зашли люди, приехавшие в 8 утра. Потом посольство начали закрывать, то на мытье пола, то еще подождать, пока пол высохнет. То вроде как у кого-то нашли мобильный телефон, закрыли на составление протокола. И так далее. Люди стояли на открытом солнце при жаре +32°C, неподалеку дежурила чешская полиция», — рассказала Инна Быстракова, которая принимала участие в голосовании.

Голосование в Праге сопровождалось мирной акцией протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко, которые вывесили напротив посольства плакат, осуждающий возможную фальсификацию результатов. Вечером около 300 протестующих вышли на Вацлавскую площадь, выражая солидарность с теми, кто настаивал на реализации своих законных гражданских и политических прав во время выборов.

По данным официальных экзит-полов, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей. По данным зарубежных экзит-полов, опубликованных «Радио Свобода», Лукашенко набрал 10,09% голосов, а Тихановская — 71,28%. Экзит-пол по Москве показал, что в посольстве в Москве за Лукашенко проголосовали 6% избирателей, за Тихановскую — 78,5%. 

Голосование в Беларуси сопровождалось фальсификациями, было запрещено участие независимых наблюдателей и задержано большое количество журналистов и активистов. После закрытия участков в стране начались протесты и столкновения с сотрудниками ОМОНа.

Источник: idnes.cz

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Темы
выборы белорусы Беларусь Прага Чехия Акции протест
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