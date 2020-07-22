Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат

Вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не исключил, что осенние выборы в Сенат могут быть отложены из-за эпидемиологической ситуации.

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Люди, которые были помещены на карантин из-за заражения covid-19, по закону не могут голосовать. Однако, если их будет несколько тысяч, по словам Гамачека, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о переносе даты выборов. Выборы в Сенат должны пройти в Чехии 2 и 3 октября 2020 года.

«Государству придется реагировать на это снова, возможно, введением чрезвычайной ситуации, это предусмотрено законом. В худшем случае можно было бы обсудить перенос выборов, но я не хочу рисовать черные сценарии», — сказал Гамачек CNN Prima News, добавив, что намерен создать специальную группу экспертов из представителей министерств внутренних дел и здравоохранения для оценки ситуации и предложения возможных решений.

Однако, по словам Гамачека, перенос выборов, назначенных президентом Милошем Земаном на первые выходные октября, рассматривается только как крайняя мера. «Это возможно, если эпидемия достигнет масштабов, которые потребуют объявления чрезвычайного положения», — сказал он.

Источник: novinky.cz