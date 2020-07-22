Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.37
USD
22.78
RUB
0.32
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат

Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат

Марина Коханкова 246 0
Вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не исключил, что осенние выборы в Сенат могут быть отложены из-за эпидемиологической ситуации.
Фото: ČTK
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат

Люди, которые были помещены на карантин из-за заражения covid-19, по закону не могут голосовать. Однако, если их будет несколько тысяч, по словам Гамачека, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о переносе даты выборов. Выборы в Сенат должны пройти в Чехии 2 и 3 октября 2020 года.

«Государству придется реагировать на это снова, возможно, введением чрезвычайной ситуации, это предусмотрено законом. В худшем случае можно было бы обсудить перенос выборов, но я не хочу рисовать черные сценарии», — сказал Гамачек CNN Prima News, добавив, что намерен создать специальную группу экспертов из представителей министерств внутренних дел и здравоохранения для оценки ситуации и предложения возможных решений.

Однако, по словам Гамачека, перенос выборов, назначенных президентом Милошем Земаном на первые выходные октября, рассматривается только как крайняя мера. «Это возможно, если эпидемия достигнет масштабов, которые потребуют объявления чрезвычайного положения», — сказал он.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство внутренних дел выборы Сенат ЧР
Читайте
по теме 
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
205 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
1621 0
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
1846 1
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
21.07.2020 12:31 Экономика
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
590 1
Последние новости:
22
июля
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
22.07.2020 15:02 Общество
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
167 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
205 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
1621 0
21
июля
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
21.07.2020 15:00 Экономика
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
1290 1
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
1846 1
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
21.07.2020 12:31 Экономика
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
590 1
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
21.07.2020 10:38 Общество
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок
1143 1
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
21.07.2020 08:51 Политика
Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией
916 1
20
июля
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
2014 1
Чехи стали больше играть в азартные игры
20.07.2020 13:42 Экономика
Чехи стали больше играть в азартные игры
893 0


Мобильная версия