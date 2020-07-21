Рудольф Йиндрак назначен уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией

Правительство Чехии назначило директора департамента иностранных дел администрации президента республики Рудольфа Йиндрака уполномоченным по вопросам проведения консультаций с Россией.

Фото: Michal Doležal

Об этом сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек. Ранее он заявлял, что запланированные консультации предназначены для охвата всего спектра чешско-российских отношений, а не только для решения текущих вопросов. По его словам, Йиндрак — опытный дипломат, который, в частности, внес значительный вклад в согласование Чешско-германской декларации в 90-х годах.

Рудольф Йиндрак сказал, что предложение о его назначении стало результатом дискуссий между президентом Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, вице-премьером Яном Гамачеком и Томашем Петржичеком. Он подчеркнул, что переговоры будут проводиться в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел и, при необходимости, с другими членами правительства.

Чешско-российские отношения значительно ухудшились в последние годы. В мае Министерство иностранных дел предложило Москве на основе взаимного соглашения о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года провести консультации для разрешения взаимных споров. Однако переговоры еще не состоялись. По мнению чешской стороны, Россия не хотела вести переговоры на равных.

Российский МИД заявил, что Москва готова к диалогу с Чешской Республикой на уровне заместителей министров иностранных дел, однако пандемия препятствует скорейшему проведению встречи. Москва хочет проконсультироваться с полномочными представителями как можно скорее.

Источник: denik.cz