В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами

Почти две тысячи человек протестовали 20 июля на площади Масарика в центре Остравы против внезапного введения в Моравско-Силезском крае ограничений, связанных с коронавирусом. Участники акции, не согласные с действиями Министерства здравоохранения и региональной гигиенической станции в Остраве, требовали отставки министра Адама Войтеха.

Это была одна из крупнейших демонстраций в Остраве с 1989 года. Протестующие выразили недоумение в связи с тем, что с 17 июля был введен запрет на проведение мероприятий с участием более 100 человек, тогда как торговые центры открыты и их посещает гораздо большее количество людей. Участники акции обвинили правительство в том, что в шахтах в регионе Карвина, где заболели шахтеры, добыча угля не была остановлена ​​сразу же после обнаружения коронавируса, а, например, в регионе Брунталь ограничительные меры сейчас принимаются без обоснования.

«Острава продолжает отказываться быть регионом порабощенных, молчаливых и легко управляемых граждан. Мы хотим компетентного общения с компетентными людьми», — заявили организаторы акции.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ранее говорил, что не намерен уходить в отставку. 19 июля он заявил, что директор Региональной гигиенической станции в Остраве Павла Сврчинова должна рассмотреть вопрос об уходе с этого поста.

«Чрезвычайные меры, принятые в пятницу региональной станцией гигиены в Остраве, стали последней каплей, которая заставила нас выйти на улицы и публично выразить свое несогласие», — говорится на странице акции протеста в Facebook. По мнению организаторов акции, все правительство должно уйти в отставку, потому что «оно продемонстрировало абсолютную некомпетентность в управлении государством в кризисных ситуациях».

Источник: novinky.cz

