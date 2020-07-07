Арестованного советника Рогозина подозревают в передаче секретных данных Чехии

Адвокат Ивана Сафронова, советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и бывшего корреспондента газеты «Коммерсант», сообщил, что его подзащитный подозревается в передаче секретной информации чешским спецслужбам. Сафронов был 7 июля арестован на 2 месяца.

Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU

«Чехия — это то государство, которое упомянуто в качестве получения секретных сведений, — заявил адвокат Иван Павлов.— Речь в обвинении идет о передаче сведений в Чешскую Республику в 2017 году. Через интернет». По словам юриста, дело касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку. Следователи считают, что конечным получателем секретных сведений от Сафронова стали США.

По версии следствия, преступление произошло, когда Сафронов работал в «Коммерсанте». Утверждается, что он был завербован чешскими спецслужбами в 2012 году, а в 2017-м «получил задание». По словам адвоката, никаких доказательств обоснованности подозрений не предоставлено. Сам Сафонов вины не признает.

Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. Уголовное дело против него было возбуждено 6 июля, 7 июля в Москве состоялось задержание, и в тот же день Лефортовский суд на закрытом заседании арестовал Сафронова на два месяца. Его подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ), и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: «Коммерсант»