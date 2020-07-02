В Праге против поправок в Конституцию РФ проголосовали 82% избирателей

В Брно на избирательные участки пришли 356 человек, за поправки отдали свой голос 15,75%, против — 83,43%. В Карловых Варах сторонников изменений в Конституцию России было больше — 62,67%, против поправок проголосовали 36,00% избирателей, всего было выдано 75 бюллетеней.
В целом по России после обработки 100% протоколов за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка составила 65%, что председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «очень достойным» результатом.
Общероссийское голосование на всей территории страны началось 25 июня. Основным днем голосования было назначено 1 июля. Избирательные участки работали вплоть до 20:00 по местному времени, последним регионом, где они закрылись, стала Калининградская область, сообщает РБК.
Источник: cikrf.ru