МИД России ответил на заявления старосты Праги 6 о сносе памятника Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «грязной возней» заявление старосты Праги 6 Ондржея Коларжа о том, что посольство России в Чешской Республике несет ответственность за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу.

«Расположение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — сказала Захарова.

Ондржей Коларж ранее сообщил чешским СМИ, что российское посольство несет ответственность за снос памятника, поскольку оно отказалось разместить его на своей территории. Посольство в ответ заявило, что не будет комментировать дальнейшие заявления Коларжа о том, что в устранении памятника виновата Россия.

Памятник маршалу Коневу, установленный в 1980 году в Праге, 3 апреля этого года сняли с постамента по решению муниципальных властей Праги 6. Сейчас скульптура временно хранится в депозитарии, в дальнейшем ее планировалось перевезти в Музей памяти XX века, который собирается построить Прага. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В прошлом году в августе неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности.

Официальная Москва была возмущена удалением статуи и протестовала против него, назвав этот шаг нарушением двустороннего соглашения 1993 года. Российские власти возбудили уголовное дело против должностных лиц Праги 6, что чешский МИД назвал неприемлемым. Кроме того, чешская дипломатия утверждает, что удаление статуи маршала с площади Интербригад в Праге 6 не нарушает ни одного из чешско-российских договоров.

Источник: ceskenoviny.cz