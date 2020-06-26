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Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой

Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой

Марина Коханкова 60 0
Отрывки из судебного процесса можно услышать в метро и на улицах Праги 26 июня в память о политике и правозащитнице Миладе Гораковой, которая 70 лет назад была приговорена к смертной казни по сфабрикованному делу о государственной измене.
Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой

Аудиоколлаж транслировался через репродукторы системы централизованного оповещения.

«Милада Горакова была убита коммунистами на основе надуманного политического процесса. Просьбы о помиловании от таких извечтных личностей, как Альберт Эйнштейн, также не помогли. Как свидетельствуют историки, перед смертью она мучилась на виселице четверть часа. Была только одна причина этого преступления: доктор Милада Горакова не была равнодушна к несправедливости и имела смелость противостоять ей. Наш долг — почтить ее память и защитить ее от тех, для кого правда по-прежнему неудобна даже сегодня», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

В течение нескольких недель в Праге пройдут мероприятия, которые напомнят людям не только о судьбе Милады Гораковой, но прежде всего о смелости и необходимости отстаивать свое мнение. В честь политика названа улица в Праге 7, где в эти дни можно будет увидеть многочисленные портреты Милады Гораковой и почтить ее память.

Источник: praha.eu

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Темы
Чехия политика коммунизм государственная измена суды
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