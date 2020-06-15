Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.67
USD
23.61
RUB
0.34
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
04n 20 °C
Россия высылает двух чешских дипломатов

Россия высылает двух чешских дипломатов

Александра Кириченко 292 0
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов. Об этом сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.
Россия высылает двух чешских дипломатов

Решение было принято на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином, из-за которого из Чехии выслали двух российских дипломатов.

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», — заявили в российском МИДе. Двум чешским дипломатам, а также членам их семей предписано покинуть Россию до 18 июня.

Напомним, 5 июня стало известно, что Чехия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов — и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова и его заместителя Игоря Рыбакова. По версии чешских властей, один из них выдал чешской разведке сфабрикованную информацию.

«Информация и доказательства, полученные мной от Службы информационной безопасности (BIS), ясно показывают, что весь инцидент возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге. Один из них преднамеренно отправил нашей Службе информационной безопасности вымышленную информацию о готовящемся нападении на чешских политиков. Это не только создало лишнюю нагрузку на наши силы безопасности, но и вызвало дополнительные осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Напомним, о приезде в чешскую столицу «русского агента» со ссылками на свои источники в апреле написал еженедельник Respekt. Тогда же стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб взят под охрану полиции. Respekt сообщил, что под охраной находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

В мае журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве эти обвинения назвали беспочвенными, а российское посольство потребовало у чешского МИДа предпринять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника дипмиссии, в частности, обеспечить Кончакову полицейскую охрану, так как в его адрес начали поступать угрозы.

Позже министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что того, кто запустил в общественное пространство информацию о приезде в Прагу российского дипломата с рицином, следует показательно наказать.

Источник: РБК 

Рассказать всем:
Темы
Россия посольство
Читайте
по теме 
Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ
15.06.2020 20:00 Жизнь
Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ
173 0
С Днем России!
12.06.2020 08:00 Общество
С Днем России!
1299 0
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
05.06.2020 14:53 Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
5051 1
Чехия пока не готова принять российских туристов
27.05.2020 11:01 Общество
Чехия пока не готова принять российских туристов
7877 0
Последние новости:
15
июня
Полицейские поймали двухметровую змею в центре Праги
15.06.2020 13:29 Общество
Полицейские поймали двухметровую змею в центре Праги
1925 0
Пражский аэропорт возобновит авиарейсы по 55 направлениям
15.06.2020 15:01 Экономика
Пражский аэропорт возобновит авиарейсы по 55 направлениям
2396 0
Около миллиона чехов из-за кризиса могут оказаться в долговой яме
15.06.2020 13:23 Экономика
Около миллиона чехов из-за кризиса могут оказаться в долговой яме
828 0
Какие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты с 15 июня
15.06.2020 11:02 Общество
Какие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты с 15 июня
1664 0
Количество случаев заражения коронавирусом в Чехии превысило 10 тысяч
15.06.2020 09:19 Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в Чехии превысило 10 тысяч
1507 0
14
июня
Сильные грозы и ливни обрушились на Чехию
14.06.2020 15:16 Общество
Сильные грозы и ливни обрушились на Чехию
1748 0
13
июня
Три женщины пострадали от рук злоумышленника в Праге
13.06.2020 14:10 Общество
Три женщины пострадали от рук злоумышленника в Праге
3106 0
12
июня
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
12.06.2020 16:03 Общество
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
854 0
В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста
12.06.2020 14:00 Общество
В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста
1585 0
Реконструкция Пражского рынка обойдется в 2-3 млрд крон
12.06.2020 12:36 Экономика
Реконструкция Пражского рынка обойдется в 2-3 млрд крон
1947 0


Мобильная версия