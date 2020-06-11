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На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter

На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter

Александра Кириченко 381 0
Неизвестные написали красной краской на постаменте памятника Уинстону Черчиллю в Праге 3 лозунг, под которым проходят протесты и беспорядки в США и во многих странах Европы, добавив, что бывший премьер-министр Великобритании был расистом.
Фото: Praha 3
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter

Случай расследует полиция. Как только следственные действия на месте завершатся, надпись уберут.

Памятник Уинстону Черчиллю в Праге находится на одноименной площади у здания Высшей школы экономики.

Ранее на волне протестов против проявлений расизма и полицейского произвола были осквернены или снесены некоторые памятники в США и в Европе. Так, в американской Вирджинии активисты снесли памятник Христофору Колумбу, а в Лондоне — работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке. Лондонский памятник Черчиллю также был осквернен.

Источник: facebook Праги 3

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Темы
Прага памятник протест
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