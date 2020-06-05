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Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

Александра Кириченко 515 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томас Петржичек сообщили на пресс-конференции о высылке из страны двух российских дипломатов, которые якобы выдали чешской разведке сфабрикованную информацию о ввозе в Чехию яда рицина.
Фото: vlada.cz
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

«Информация и доказательства, полученные мной от Службы информационной безопасности (BIS), ясно показывают, что весь инцидент возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге. Один из них преднамеренно отправил нашей Службе информационной безопасности вымышленную информацию о готовящемся нападении на чешских политиков. Это не только создало лишнюю нагрузку на наши силы безопасности, но и вызвало дополнительные осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — заявил Бабиш.

Премьер добавил, что Чехия как суверенное государство не будет терпеть подобные действия на своей территории и поэтому вышлет двух российских дипломатов. Их имена пока не называются. Бабиш также поблагодарил Службу информационной безопасности за ее отличную работу, поскольку она смогла быстро раскрыть дело.

Российское посольство уже прокомментировало ситуацию. «Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», — говорится в сообщении в официальном фейсбук-аккаунте дипмисии.

Напомним, о приезде в чешскую столицу «русского агента» со ссылками на свои источники в апреле написал еженедельник Respekt. Тогда же стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб взят под охрану полиции. Respekt сообщил, что под охраной находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

В мае журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве эти обвинения назвали беспочвенными, а российское посольство потребовало у чешского МИДа предпринять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника дипмиссии, в частности, обеспечить Кончакову полицейскую охрану, так как в его адрес начали поступать угрозы.

Позже министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что того, кто запустил в общественное пространство информацию о приезде в Прагу российского дипломата с рицином, следует показательно наказать.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Россия посольство Андрей Бабиш Министерство иностранных дел
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