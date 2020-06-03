Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.64
USD
23.79
RUB
0.35
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 23 °C
Премьер-министр Словакии объявил об открытии границ во время визита в Прагу

Премьер-министр Словакии объявил об открытии границ во время визита в Прагу

Марина Коханкова 345 0
Премьер-министр Словакии Игорь Матович прибыл с официальным визитом в Чешскую Республику. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность в марте. Матович во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем объявил о полном открытии границ между обеими странами.
Фото: Ondřej Deml
Премьер-министр Словакии объявил об открытии границ во время визита в Прагу

Бабиш приветствовал Матовича перед виллой Крамаржа. Во время церемонии сначала исполнялся словацкий гимн, а затем чешский. 

«Это первый официальный визит премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Я рад, что он сохранил эту традицию. Мы интенсивно общались, и премьер-министр привез подарок, о котором он сейчас вам расскажет», — сказал Бабиш.

«Это наш общий подарок, о котором мы с Андреем Бабишем знали уже в течение двух дней, но нам удалось сохранить его в тайне, — продолжил Матович. — Подарок заключается в том, что мы вводим абсолютно свободное передвижение между Словакией и Чешской Республикой».

Подробности будут объявлены после пресс-конференции во второй половине дня.

В Чехии Матович также встретится с президентом Милошем Земаном и спикерами обеих палат парламента.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Словакия Андрей Бабиш правительство
Читайте
по теме 
Вирусолог Соня Пекова: второй волны не будет, через полгода вирус исчезнет
03.06.2020 11:00 Общество
Вирусолог Соня Пекова: второй волны не будет, через полгода вирус исчезнет
10121 0
Полиция задержала двоих граждан Украины по подозрению в кражах со взломом
03.06.2020 09:16 Общество
Полиция задержала двоих граждан Украины по подозрению в кражах со взломом
837 0
Как Чехия будет открывать границы и что изменится в республике в июне
02.06.2020 18:06 О Чехии
Как Чехия будет открывать границы и что изменится в республике в июне
3204 0
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
02.06.2020 11:04 Общество
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
1277 0
Последние новости:
03
июня
Вирусолог Соня Пекова: второй волны не будет, через полгода вирус исчезнет
03.06.2020 11:00 Общество
Вирусолог Соня Пекова: второй волны не будет, через полгода вирус исчезнет
10121 0
Полиция задержала двоих граждан Украины по подозрению в кражах со взломом
03.06.2020 09:16 Общество
Полиция задержала двоих граждан Украины по подозрению в кражах со взломом
837 0
02
июня
Визовые центры в Украине возобновят работу 3 июня
02.06.2020 17:51 Общество
Визовые центры в Украине возобновят работу 3 июня
1587 0
В первом квартале 2020 года падение ВВП Чехии составило 3,3%
02.06.2020 13:16 Экономика
В первом квартале 2020 года падение ВВП Чехии составило 3,3%
694 0
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
02.06.2020 11:04 Общество
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
1277 0
Прага расширит платные парковочные зоны
02.06.2020 09:24 Экономика
Прага расширит платные парковочные зоны
918 0
01
июня
Куда можно будет поехать летом? Правительство одобрило систему «светофор»
01.06.2020 18:35 Экономика
Куда можно будет поехать летом? Правительство одобрило систему «светофор»
6912 0
Чехи после карантина вновь стали тратить деньги
01.06.2020 15:01 Экономика
Чехи после карантина вновь стали тратить деньги
1742 0
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
01.06.2020 12:01 Общество
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
5956 0
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы
01.06.2020 11:30 Общество
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы
810 0


Мобильная версия